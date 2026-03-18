Румънски град инвестира 65 млн. евро в болница, проектирана като парк

Новата общинска болница в румънския град Лугож в югозападната част на страната ще бъде проектирана като парк, съобщават местните медии. С инвестиция, оценена на приблизително 65 милиона евро, новото медицинско заведение ще се превърне в регионална забележителност и ще свързва града и хората с природата.

Болницата ще се разпростира на площ от приблизително 23 000 кв. м и ще има много открити пространства, вътрешни дворове и естествена светлина.

„Хората влизат в болнично пространство със смесени чувства – между страх и надежда. Затова проектът включва много светлина и природа, които да трансформират тревожността в чувство за безопасност“, обяснява главният архитект Ралука Шоайта.

Лугож има над 35 000 жители и е признат за един от най-приятните за живот градове в Румъния. Настоящата медицинска инфраструктура функционира в стари сгради, построени преди десетилетия, които вече не отговарят на съвременните изисквания за безопасност и комфорт.

Eкипът от архитекти, ангажиран с проекта е същият, който стои зад изграждането на първата детска онкологична болница в Румъния, построена с помощта на 8000 компании и 350 000 индивидуални дарители, сред които и хеви метъл групата "Металика".