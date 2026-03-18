Генералният директор на МААЕ: Новият ирански ядрен обект в Исфахан още не е инспектиран

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не разполага с информация за състоянието на новото иранско съоръжение за обогатяване на уран в Исфахан, което се намира в подземен ядрен комплекс, заяви днес генералният директор на агенцията Рафаел Гроси, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

„Той е под земята, но още не сме го посещавали“, каза Гроси, който е във Вашингтон за участие в конференция и за разговори с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Иран информира ядрената агенция на ООН за новия обект през юни и Гроси съобщи, че инспектори на агенцията са били в Исфахан по-късно същия месец, за да го разгледат, но са били принудени да отменят посещението, след като ядреният комплекс там е бил поразен в началото на 12-дневната война с Израел.

Гроси каза, че тъй като инспекторите са били принудени да отменят посещението си, агенцията не знае „дали това е просто празна зала“, дали там има бетонни основи, които очакват инсталирането на центрофуги – машините, които обогатяват уран за електроцентрали и ядрени оръжия, или дали вече има инсталирани такива.

„Има много въпроси, на които ще отговорим едва когато успеем да се върнем там“, допълни той.