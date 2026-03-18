Испанският премиер: Нищо и никой не може да ни накара да забравим за Украйна

"Никой и нищо не може да ни накара да забравим за случващото се в Украйна", каза днес в Мадрид испанският премиер Педро Санчес на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес и БТА.

"Ще бъдем с вас, както винаги сме били, като верен, лоялен и надежден съюзник", заяви Санчес на съвместна пресконференция със Зеленски. Испанският лидер увери, че Киев и занапред ще може да разчита на подкрепата на Мадрид в отбраната си срещу Русия, чиито сили предприеха пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Санчес обяви, че Испания и Украйна ще работят заедно за съвместно производство в сферата на отбранителната индустрия.

Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване.

"Испанското правителство (. . .) напълно подкрепя разширяването на Европейския съюз с Украйна", заяви Педро Санчес.

В рамките на посещението си Зеленски ще се срещне и с испанския крал Фелипе Шести.