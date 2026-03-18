Белият дом: Китай се съгласи да отложи посещението на Тръмп в Пекин

Белият дом СНИМКА: Pixabay

Белият дом съобщи днес, че Китай е дал съгласие за отлагането на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че работят по определянето на нови дати, колкото се може по-скоро. 

Посолството на Китай във Вашингтон не отговори на запитването за коментар. 

Визитата на американския президент в Китай би била първа за него там през втория му мандат на поста.

Отлагането на това посещение засилва несигурността както за пазарите, така и за дипломацията, тъй като войната с Иран повиши цените на петрола, застраши корабоплаването през Ормузкия проток и изостри вниманието на инвеститорите върху енергийната сигурност, обръща внимание Ройтерс.

