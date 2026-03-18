Турската опозиция влезе в спор с правосъдното министерство заради Имамоглу

Напрежение възникна днес между лидера на турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел и турския министър на правосъдието Акън Гюрлек заради разследванията срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз".

По време на пресконференция, посветена на задържането на Имамоглу, от което утре (19 март) ще се навърши една година, вчера Йозел отправи остра критика към настоящия министър на правосъдието, като определи съдебните производства срещу кмета на Истанбул, започнати именно от Гюрлек по време на мандата му като главен прокурор на мегаполиса, като „част от политическа операция срещу основния опонент за президентския пост на турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган".

„Назначаването на Гюрлек на поста главен прокурор на Истанбул беше изцяло свързано с плановете на управляващата партия да спре Имамоглу и похода на НРП към властта", каза Йозел, като припомни, че Гюрлек, който до 2024 г. е бил заместник-министър на правосъдието, е бил назначен за главен прокурор на Истанбул само няколко месеца след победата на Имамоглу на местните избори в края на 2024 г. По думите на Йозел това е било „началото на правна операция срещу кметовете на НРП в Истанбул и други големи градове като Анталия, Адана и Мерсин".

По време на пресконференцията Йозел също така представи нотариални актове за собственост, които по думите му принадлежат на Гюрлек и са с обща стойност 325,5 милиона турски лири (6,4 милиона евро). „За да натрупа такова богатство, един съдия, дори съдия от най-високо ниво, би трябвало да работи непрекъснато 190 години. Но находчивият г-н Гюрлек е постигнал всичко това само за 19 години", коментира той, като призова министъра на правосъдието да отговори открито на неговите твърдения.

След края на пресконференцията стана ясно още, че от НРП са завели наказателна жалба с искане за разследване на имуществените декларации на Гюрлек.

Коментирайки обвиненията пред журналисти днес, Гюрлек заяви, че представените от Йозел документи са „фалшиви и изфабрикувани" и напълно отхвърли критиките на лидера на НРП. „Основната цел на Йозгюр Йозел е да прикрие делото за „корупцията на века"(делото срещу Имамоглу)", коментира той.

„Безотговорните му атаки към мен по този начин, заради борбата ми срещу тероризма и организираната престъпност по време на съдебния ми мандат, е част от системна кампания за очерняне", отбеляза още Гюрлек, като подчерта, че вече е предприел „необходимите правни мерки" срещу Йозел и в „най-скоро време" ще заведе дело за нанасяне на морални щети срещу лидера на НРП.

Новината идва на фона на продължаващия съдебен процес срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми, сред които и още няколко кметове от НРП, което започна миналата седмица при напрегната обстановка. Според обвинителния акт на турската прокуратура организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления", „укриване на доказателства за престъпление" и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор, съобщи БТА.