Българин ще дебютира с номер 13 във Формула 4 Цент...

Германия предупреждава гражданите си да не пътуват до Куба

СНИМКА: Пиксабей

Министерството на външните работи на Германия призова днес германските граждани да се въздържат от пътуване до Куба поради задълбочената енергийна криза на острова, която ограничава най-вече достъпа до медицински грижи, предаде ДПА и БТА.

Възможностите за запазване на полет или настаняване в хотел също са ограничени, посочва министерството, като уточнява, че по всяко време трябва да се очакват ограничения в последния момент.

Прекъсване на електроснабдяването остави кубинците без ток в продължение на 29 часа тази седмица на фона на ескалиращата заплашителна реторика на американския президент Доналд Тръмп и на прекратяване на доставките на петрол за острова.

