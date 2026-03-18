Германия предупреждава гражданите си да не пътуват до Куба

Министерството на външните работи на Германия призова днес германските граждани да се въздържат от пътуване до Куба поради задълбочената енергийна криза на острова, която ограничава най-вече достъпа до медицински грижи, предаде ДПА и БТА.

Възможностите за запазване на полет или настаняване в хотел също са ограничени, посочва министерството, като уточнява, че по всяко време трябва да се очакват ограничения в последния момент.

Прекъсване на електроснабдяването остави кубинците без ток в продължение на 29 часа тази седмица на фона на ескалиращата заплашителна реторика на американския президент Доналд Тръмп и на прекратяване на доставките на петрол за острова.