ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин ще дебютира с номер 13 във Формула 4 Цент...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22496316 www.24chasa.bg

Разузнавателните служби на Иран действат срещу привърженици на Реза Пахлави

4448
Престолонаследникът Реза Пахлави СНИМКА: Wimedia Commons

Иранските разузнавателни служби съобщават, че са предприели действия срещу десетки опозиционни мрежи, предаде ДПА и БТА.

Агенция Тасним съобщи днес, че в 26 провинции в цялата страна са били идентифицирани 111 "клетки" на предполагаеми монархисти.

Става дума за привърженици на Реза Пахлави, сина на шаха, който претендира за водеща роля в задграничното крило на опозицията. Извършени са редица арести.

Според информацията на Тасним по време на операциите на тайните служби са били конфискувани огнестрелни оръжия, които е трябвало да бъдат използвани за "провокиране на улични безредици".

Също така се съобщава, че четирима души са били арестувани по обвинения в шпионаж. Твърди се, че те са предоставили на "врага информация за позициите на силите за сигурност в провинциите Хамадан и Западен Азербайджан".

Няколко души са били арестувани за изпращане на информация и снимки на изгнаническата персийскоезична телевизия "Иран Интернешънъл".

Тасним съобщава също за конфискацията на 350 устройства "Старлинк".

Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, посочва ДПА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR