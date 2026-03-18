Разузнавателните служби на Иран действат срещу привърженици на Реза Пахлави

Иранските разузнавателни служби съобщават, че са предприели действия срещу десетки опозиционни мрежи, предаде ДПА и БТА.

Агенция Тасним съобщи днес, че в 26 провинции в цялата страна са били идентифицирани 111 "клетки" на предполагаеми монархисти.

Става дума за привърженици на Реза Пахлави, сина на шаха, който претендира за водеща роля в задграничното крило на опозицията. Извършени са редица арести.

Според информацията на Тасним по време на операциите на тайните служби са били конфискувани огнестрелни оръжия, които е трябвало да бъдат използвани за "провокиране на улични безредици".

Също така се съобщава, че четирима души са били арестувани по обвинения в шпионаж. Твърди се, че те са предоставили на "врага информация за позициите на силите за сигурност в провинциите Хамадан и Западен Азербайджан".

Няколко души са били арестувани за изпращане на информация и снимки на изгнаническата персийскоезична телевизия "Иран Интернешънъл".

Тасним съобщава също за конфискацията на 350 устройства "Старлинк".

Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, посочва ДПА.