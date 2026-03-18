Турската авиокомпания спира полетите до Хавана заради недостиг на гориво

Турската държавна авиокомпания „Търкиш еърлайнс“ (Turkish Airlines) официално обяви, че от 30 март временно няма да извършва директни полети от Истанбул до Хавана заради недостига на авиационно гориво на летищата в Куба, съобщава турският портал за новини от гражданската авиация „Хавахабер“, позовавайки се на съобщение на компанията.

От съобщението става ясно още, че последният директен полет между двата града ще бъде осъществен на 29 март. След тази дата компанията няма да обслужва маршрута временно, като през юни ситуацията с полетите до Куба ще бъде анализирана отново и ще бъде взето последващо решение, става ясно още от съобщението.

От комапнията посочват още, че пътниците, закупили билети за Хавана за април и май, могат да направят промени по билетите си или да поискат възстановяване на суми чрез кол центъра и мобилното приложение на „Търкиш еърлайнс".