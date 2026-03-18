Иран изстреля ракети срещу Тел Авив, отекнаха експлозии (Обновена)

Експлозии отекнаха днес в Тел Авив, след като Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран срещу централната част на Израел, съобщи Франс прес, позовавайки се на свой кореспондент, предаде БТА.

Спасителните служби съобщиха, че към този момент няма ранени. Кадри, заснети от кореспондента на АФП веднага след експлозиите, показват разполагането на екипи за бърза помощ в жилищен квартал.

От ЦАХАЛ обявиха малко по-рано, че са засекли ракети, изстреляни от Иран срещу Израел, допълвайки, че противовъздушната отбрана е била задействана, за да ги прехване.

На три частни самолета на летище "Бен Гурион" близо до Тел Авив са били нанесени "сериозни щети", след като те са били ударени от отломки от иранска ракета, съобщиха днес летищните власти, цитирани от Ройтерс.