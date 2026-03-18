Катастрофа блокира пътя на автобуса на българския отбор по лека атлетика в Полша

Катастрофа блокира пътя на автобуса на българския отбор по лека атлетика, след като кацна в Полша. Тимът ни се приземи в Бидгош по разписание, след което заедно с още няколко отбора, пое по 45-километровото разстояние до Торун - градът домакин на световното първенство.

Пътен инцидент обаче причини километрично задръстване и след повече от час и половина престой, автобусът беше принуден да се върне към Бидгош, за да поеме по обходен маршрут.

Прозорецът за тренировка в основната зала, отреден от домакините за днес, е от 18 до 19:30 българско време. Очаква се нашите атлети все пак да успеят да се настанят, акредитират и да стигнат навреме до съоръжението.