Кабина на лифт падна в Швейцария, има жертва (Видео)

Тежък инцидент в зимен курорт в централна Швейцария - кабина на ски лифт се е откъснала от въжето си и е паднала в планината.

Произшествието е станало в района на Енгелберг, където кабината е паднала по стръмен, заснежен склон, най-вероятно вследствие на силен вятър.

По първоначална информация има поне една жертва, а властите все още не са потвърдили точния брой на пострадалите. Не е ясно дали в кабината е имало пътници в момента на инцидента.

На място са изпратени спасителни екипи, включително хеликоптер, тъй като районът е труднодостъпен. Причините за инцидента се изясняват. Спасителните действия са затруднени от силен вятър, който достига скорост до 84 км/ч., съобщи Нова телевизия.