Отстраненият кмет на Истанбул поиска справедлив съдебен процес

Отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу призова днес съда, в навечерието на първата годишнина от задържането му, да увеличи доверието в правосъдието в Турция чрез съдебния процес, който води срещу него по обвинения в корупция, съобщава вестник "Хюриет" на сайта си, цитирани от БТА.

Съдебното дело срещу над 400 обвиняеми, включително 107 съдени под стража, продължи днес пред съд за тежки престъпления в Истанбул. Подсъдимите са обвинявани за корупционни практики в Голямата община на Истанбул, а самият Екрем Имамоглу е заподозрян, че е оглавявал престъпна група.

Пред съда отстраненият кмет изложи исканията си, свързани с осигуряването на възможност за достъп до делото на повече адвокати, близки на подсъдимите и журналисти, след като съдът наложи допълнителни ограничения за присъствие по време на продължаващия съдебен процес.

"Това не е просто дело, което Турция следи, а дело, което следи целият свят. Надяваме се доверието в съдебната система, което е спаднало до 15 процента, да се повиши с това дело", каза той.

В послание в социалните медии вчера Имамоглу призова симпатизантите си да се съберат тази вечер в центъра на Истанбул, за да отбележат навършването на една година от предприетите срещу него действия, довели до задържането му, информира сайтът Т24.

Имамоглу, който бе обявен за кандидат за президент на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), заяви в съобщение, споделено в социалните медии, че хората трябва да се съберат в "Сарачхане", площада до общината на Истанбул, който се превърна в център на масови протести след ареста му през март 2025 г.

"На първата годишнина от преврата от 19 март (както опозиционните представители наричат ареста на кмета Имамоглу и последвалите събития, бел.ред.) се събираме там, където всичко започна", се казва в съобщението.

В същото време в статия днес колумнистът на вестник "Хюриет" Абдулкадир Селви, известен с близостта си до властта, твърди, че в опозиционната НРП е обсъждана формула Екрем Имамоглу да бъде избран за партиен председател, преди да бъде осъден, с идеята да се предотврати тежко наказание и дългосрочното му задържане в затвора. Според журналиста обаче екипът на настоящия лидер на партията Йозгюр Йозел не подкрепял такъв вариант.

Прокуратурата иска за Имамоглу присъда по делото за корупция в общината до 2352 години затвор. Според обвинителния акт организирана група, ръководена от него, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“, „възпрепятстване на комуникацията“, „повреждане на обществена собственост“, „подкуп“, „публично разпространяване на подвеждаща информация“, „изнудване“, „измама срещу публични институции“, „пране на активи, получени от престъпна дейност“, „манипулиране на търгове“ и др.

Кметът на Истанбул беше арестуван на 19 март м.г. по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) определя обвиненията срещу Имамоглу като политически мотивирани. Кметът на Истанбул беше смятан за основен политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган.