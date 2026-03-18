Москва: Убеждаваме всички страни в конфликта около Иран да поемат по пътя на деескалацията

Русия поддържа контакти с всички страни в конфликта около Иран и настоятелно ги убеждава да поемат по пътя на деескалацията, каза на брифинг говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС и БТА.

"Ние продължаваме да смятаме за императив на деескалацията възможно най-скорошното прекратяване на разрушителните военни действия, от които най-много страда мирното население както в Иран, така и в държавите от Персийския залив и връщането към търсене на политически пътища за уреждане на конфликта“, посочи тя и добави: "Поддържайки диалога с всички засегнати страни, ние продължаваме настойчиво да ги убеждаваме в това".

При това Захарова отново обърна внимание, че "не Техеран е задействал спиралата на насилието в региона".

"Причината беше непровокираната, вероломна, прикрита под формата на преговори американско-израелска агресия, при това в разгара на контактите по отношение на съдбата на иранската ядрена програма", конкретизира говорителката на руското външно министерство. "Затова позицията на нашите ирански приятели, които са решени да защитят страната си и да се противопоставят на жестокото нападение срещу родината им, ни е повече от ясна", изтъкна тя.

Захарова допълни, че във връзка с това Москва смята, че възстановяването на морския трафик през Ормузкия проток може да бъде постигнато само "чрез преговори".