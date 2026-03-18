Вучич: Държавни служители не са принуждавани да присъстват на митинг

Президентът на Сърбия Александър Вучич отхвърли обвиненията, че служители на държавни компании в Белград са подложени на натиск да присъстват на митинг на 21 март, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), на която той е основател, предава агенция ТАНЮГ и БТА.

„Тук призовавам всички хора, които не искат, да не идват на митинга(...)", каза Вучич.

"Стигнахте до най-безсмислената история, която чувам от 30 години, как ще принудите някого в Сърбия да отиде на митинг?! Никой не е длъжен да идва на митинги и събрания", добави той в отговор на въпрос на регионалната телевизия Ен1 дали е наясно, че служители на държавни предприятия в Белград са подложени на натиск заради събитието на СПП, което ще се проведе след три дни.

Часове след като проект за доклад на Европейския парламент посочи, че реформите в Сърбия са забавени или бележат регрес, Александър Вучич коментира и твърденията на докладчика за Сърбия в Европейския парламент Тонино Пицула, че „действа в несъвместимите роли на партиен лидер и президент", предава ТАНЮГ.

Вучич посочи, че Пицула (хърватин по произход) и "хърватските съседи“ се държат така, сякаш идват с добри намерения, докато всъщност "единственото им намерение е да се държат така, както са се държали, когато са носили пушка в ръце, а сега продължават да се бият със (сърбите) с други средства".

Сръбският президент добави, че би бил много притеснен, ако Пицула каже нещо хубаво за него.

„Стига да каже нещо лошо за мен, аз съм щастлив, знам, че върша страхотна и добра работа за моята Сърбия и за моя народ", подчерта Вучич, предава ТАНЮГ.

В началото на август миналата година докладчикът на Европейския парламент (ЕП) за Сърбия Тонино Пицула отхвърли твърденията, че е компрометирал позицията си заради своя снимка с хърватска униформа, публикувана в социалната мрежа Екс по повод 30 годишнината от операция "Буря", по време на която над 200 000 сърби бяха прогонени от Хърватия.

Тогава Пицула заяви пред портала "Юръпиън уестърн болканс" (European Western Balkans – EWB), че е публична информация, че преди 30 години е бил член на хърватската армия, която е възвърнала територии, поставени под контрола на Република Сръбска Краина (непризната от международната общност сръбска република, просъществувала между 1991 и 1995 година на територията на Хърватия – бел. ред). Според Пицула този факт може да бъде оспорен само от „тези, които и днес релативизират или маскират политиката, която от началото на 90-те години на миналия век е причинила огромни човешки страдания и материални разрушения в Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово“.