Българин ще дебютира с номер 13 във Формула 4 Цент...

Кьовеши отказа подробности на евродепутатите за Теодора Георгиева заради неприключили процедури

Николай Желязков, БТА

Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева

Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши отказа днес да запознае евродепутатите от комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по бюджетен контрол, с подробности по случая с българския европейски прокурор Теодора Георгиева заради неприключилите процедури. Кьовеши бе изслушана, за да представи доклада за дейността на Прокуратурата на ЕС през миналата година.

В отговор на въпроси тя посочи, че е била предприета дисциплинарна процедура срещу Георгиева. Това беше вътрешна процедура, след това съставихме комисия, която да провери допълнително установените факти. Заключението беше, че е имало неправомерно поведение по три направления, поясни Кьовеши.

Решихме да поискаме от ЕП, Европейската комисия и Съвета на ЕС този прокурор да бъде отстранен, така предвиждат правилата. Не мога да обясня повече, защото по-голямата част от установените данни са свързани с оперативна информация по неприключили разследвания, ще изчакаме процедурата да завърши, каза тя.

По думите на Кьовеши Европейската прокуратура няма връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов преди четири години. Тя уточни, че към този момент Прокуратурата на ЕС не е водила разследване.

В общото си изложение европейският главен прокурор отбеляза, че Прокуратурата на ЕС разследва съмнения за измами за над 45 милиарда евро от европейския бюджет. Разкрихме престъпни организации, които източват европейския бюджет, равнището на тези измами беше подценено, каза Кьовеши.

Не бях назначена, за да замитам проблемите под килима. Работих така, че законът да се прилага еднакво за всички и дадох всичко от себе си, добави тя. По нейните думи Андрес Ритер, който поема ръководството на Европейската прокуратура от есента, ще поддържа работата на най-високо равнище.

