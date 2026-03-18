US разузнаването: Китай за момента не планира нахлуване в Тайван през 2027 г.

Китай за момента не планира нахлуване в Тайван през 2027 г., се казва в разпространен днес годишен доклад за глобалните заплахи на американското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Китай, въпреки заплахата си да използва сила, за да наложи обединение, ако е необходимо, и за да се противопостави на това, което смята като опит на САЩ да използват Тайван, за да попречат на възхода на Пекин, предпочита да постигне обединение без използването на сила, ако това е възможно", посочват в доклада американските разузнавателни агенции.