Израел зове иранци да протестират, но смята, че ще бъдат изклани от режима

Техеран може рязко да засили атаките по енергийната инфраструктура

Докато властите в Тел Авив публично призовават иранци да излязат на протест срещу режима, израелски служители предупреждават американски дипломати, че демонстрантите “ще бъдат изклани”, ако излязат по улиците. Това разкри “Вашингтон поуст”, позовавайки се на информация от телеграма на Държавния департамент на САЩ. В документа, разпространен от американското посолство в Йерусалим, се описва израелска оценка, че режимът на аятоласите “не се пропуква” и

е готов да “се бори докрай”

въпреки убийството на върховния лидер Али Хаменей и продължаващите атаки на Вашингтон и Тел Авив.

По-рано т.г. режимът уби хиляди по време на мащабните антиправителствени протести, а ако голям брой иранци се върнат обратно по улиците, вероятно ще бъдат избити, гласи израелската оценка. Според нея Корпусът на гвардейците на Ислямската революция все още “има предимство”.

Въпреки тази доста мрачна прогноза израелските официални лица се надяват, че в Иран ще има сериозен бунт, и призовават САЩ да се подготвят да подкрепят протестиращите, ако това се случи, пише още в документа. Телеграмата е обобщение на срещи миналата седмица между американци и членове от Съвета за сигурност на Израел, както и от военното и външното министерство на страната.

Призив иранци да излязат по улиците имаше и от принца в изгнание Реза Пахлави, но за честването на древния персийски празник на огъня, известен като Чахаршанбе Сури. Опозиционното издание “Иран интернешънъл” съобщи, че късно във вторник иранци в редица големи градове са отпразнували празника въпреки риска от репресии.

Според антроположката Наргес Баджогли, експерт по Иран в университета “Джонс Хопкинс”, иранците от доста време са скептични към намеренията на Израел и поради това двойствените послания в телеграмата ще бъдат възприети от мнозина като безчувствени и експлоатиращи живота на населението.

Служител на Белия дом, който коментира изтеклата телеграма, отбеляза, че

Доналд Тръмп “не обича да вижда страдание никъде, включително в Иран”

Израелски служители са заявили пред американските си колеги, че Израел е очаквал убийството на Али Хаменей на 28 февруари да породи “още по-голям хаос” в редиците на режима, пише още в документа. Според оценка на американското разузнаване, направен две седмици преди началото на военните действия, режимът не е заплашен от колапс в близко бъдеще, тъй като позициите му “не са се разклатили”.

Според анализатори освен това е много възможно Иран рязко да засили атаките срещу енергийни съоръжения в Близкия изток, пише “Файненшъл таймс”. Най-прекият риск от това е проблемите с доставките на петрол да продължат месеци или дори години.

Експерти от енергийната индустрия обясняват, че “що се отнася до ударите по енергийната инфраструктура, не сме видели всичко”. Иран в момента нанася удари по по-дълъг списък от цели из Персийския залив, а тази стратегия може да включва и нови стъпки.

От началото на войната Техеран е атакувал около 20 танкера и спря преминаването им през Ормузкия проток. Но мишени станаха и пристанища, складове за горива, заводи за преработка на нефт и газ.

Доста вероятно е продължителните спирания на добива да нанесат непоправими щети на самите находища. “Това може да предизвика проблеми, които ще унищожат сондажа”, обясниха експерти от компанията за енергийни изследвания Rystad Energy.

Докато все още няма изглед напрежението в региона да се понижи,

НАТО прати втора ПВО система “Пейтриът” в Турция

Тя се разполага в авиобазата “Инджирлик” в окръг Адана и идва от “Рамщайн” в Германия. Подсилването на ПВО системите е пряк отговор на поредния инцидент, при който иранска балистична ракета навлиза във въздушното пространство на южната ни съседка.

