Украйна нанесе удари по руски самолетни заводи в Уляновска и Новгородска области

Украинските въоръжени сили са нанесли удари по два руски завода за производство и ремонт на военно-транспортни и товарни самолети в руските Уляновска и Новгородска области, съобщи украинският Генерален щаб, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление се посочва, че атаката срещу завода "Авиастар", част от руската Обединена авиационна корпорация, в град Уляновск, е извършена на 16 март.

Заводът произвежда военнотранспортни самолети "Илюшин-76МД-90А", самолети за презареждане "Илюшин-78М-90А" и осигурява обслужване на товарните самолети "Руслан", като се намира на около 800 километра от украинската граница.

Украинските военни заявиха, че хангарите и паркингите са били ударени и някои от самолетите са били повредени.

Атаката срещу 123-тия завод за техническо обслужване на самолети в града Старая Русия в Новгородска област е била извършена един ден по-късно, съобщи украинският Генерален щаб.

В приложението Teлеграм той посочи, че съоръжението осигурява пълен цикъл от ремонти и модернизация на тежки транспортни самолети, включително "Илюшин-76", "Илюшин-78" и Л-410.

Украинските военни заявиха, че е бил ударен хангар, използван за обслужване на транспортните самолети "Илюшин-76" и Л-410.

Ройтерс не успя да потвърди информацията през независим източник.

"Ударите по такива цели директно намаляват способността на врага да възстановява и поддържа самолети, готови за бой", заявиха в "Екс" украинските сили, опериращи с дронове.