Глобалното затопляне прави хората смъртоносно лениви

Глобалното затопляне ще доведе до значително по-заседнал начин на живот, което ще причини между 400 и 700 хил. смъртни случая годишно около средата на века. Това показва ново проучване на изследователи от Католическия университет на Аржентина. Целта на експеримента била да се разбере как нарастващите световни температури биха се отразили на физическата активност на хората и как това би рефлектирало върху тяхното здраве. За да намерят резултатите, учените разгледали данни за 156 държави от периода между 2000 г. и 2022 г. На базата на събраната информация те успели да съставят прогноза за близкото бъдеще.

Според заключенията на експертите до 2050 г. всеки допълнителен месец със средна температура над 27,8° ще доведе до намаляване на физическата активност с 1,5% в световен мащаб. Тази рязка промяна в начина на живот би причинила между 470 и 700 хил. допълнителни преждевременни смъртни случая годишно. Заради тях пък глобалната икономика би загубила 3,68 млрд. долара годишно, тъй като ленивостта и липсата на кадри ще намалят продуктивността на работната ръка.

Въз основа на тези констатации изследователите призовават за спешни действия за контрол на климатичните промени.

“Прогнозата ще засегне особено силно тропическите региони. Наред с амбициозните цели за намаляване на емисиите от решаващо значение за смекчаване на тези възникващи здравни и икономически тежести е да се даде приоритет на градското планиране, което да бъде адаптирано към високите температури, на субсидирани спортни съоръжения с климатизация и на целенасочена комуникация относно рисковете, свързани с жегата и избягването на упражненията”, пишат аржентинските учени в своя доклад.

Не е изненадващо, че най-голямото увеличение на физическата неактивност ще се наблюдава в регионите, които са близки до екватора. Това включва места като Централна Америка, Карибите, Източна Африка на юг от Сахара и екваториалната част на Югоизточна Азия. Там обездвижването може да се увеличи с до 4 на сто за всеки месец, прекаран при температури над 27,8 °C.