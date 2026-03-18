Разбиха група за трафик на хора в Гърция, натрупала печалба за около 5 млн. евро

Гръцката полиция е разбила престъпна група за трафик на хора, натрупала печалба в размер на около пет милиона евро, съобщава гръцката телевизия "Антена", цитирана от БТА.

Полицейската акция е водена от служители на реда в главния град на остров Крит Ираклион.

Операцията е проведена в различни области на страната.

Престъпната група е заподозряна в трудова експлоатация и улесняване на влизането и придвижването на граждани от трети държави на територията на Гърция.

По случая са задържани са 21 души.

Според полицейското разследване групата е действала поне от 2023 г., като още през 2021 г. в Ираклион е открита компания, чиято официална дейност била предоставяне на консултантски и посреднически услуги.

Компанията е била парван за извършваните от престъпната организация незаконни дейности.

Схемата включвала изграждането на мрежа от сътрудници в Гърция и чужбина, основно чрез консулствата на страната в Исламабад (Пакистан), Доха (Катар) и Абу Даби (Обединените арабски емирства).

Чрез посредниците организацията системно вкарвала в Гърция чуждестранни граждани с уверенията, че ще им осигури работа и законен престой.

За да се осигурят визи за чужденците, са използвани фиктивни работодатели и фалшиви трудови договори.

При пристигане на чуждестранните граждани са отнемани паспортите им, за да се наложи контрол над движението им и да се създаде зависимост към престъпната мрежа.

Хората са били поставяни във финансова зависимост, като са били принуждавани да работят и да плащат на организацията.

При извършени от полицията обиски по случая са открити оръжия, патрони, телефони както и документи за самоличност на чуждестрани граждани.