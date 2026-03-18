Шефката на US разузнаването: Иранският режим е отслабен, но все още си е на мястото

Иранският режим е отслабен след началото на войната на 28 февруари, но изглежда, че все още си е на мястото, а Техеран и неговите съюзници продължават да са в състояние да нанасят удари срещу интересите на САЩ и техните съюзници в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на директорката на американското Национално разузнаване Тълси Габард.

"Режимът в Иран изглежда непокътнат, но до голяма степен отслабен от операция "Епична ярост", заяви Габард, визирайки военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран. Та каза това във встъпителното си изказване по време на ежегодното изслушване пред Комисията по разузнаване в Сената на САЩ (горната камара на Конгреса на САЩ) относно Световните заплахи за САЩ, пише БТА.

"Въпреки това Иран и неговите съюзници продължават да имат способността и да нанасят удари срещу интересите на САЩ и техните съюзници в Близкия изток. Ако враждебният режим оцелее, той ще се опита да започне дългогодишни опити за възстановяване на ракетните си сили и силите си за безпилотни летателни апарати", заяви тя.

Очакваше се изслушването на Габард да се фокусира върху войната в Иран, която навлезе в третата си седмица, тъй като законодателите - включително някои от съпартийците на американския президент Доналд Тръмп, както и демократи - заявиха, че искат да получат повече информация за кампания от удари, която отне живота на хиляди хора, промени живота на милиони други и разтърси енергийните и фондовите пазари.

Демократите в частност се оплакаха, че администрацията на Тръмп не е предоставила адекватно информация на Конгреса за конфликта, който коства милиарди долари на американските данъкоплатци, и поискаха публични показания, вместо класифицирани брифинги, провеждани през последните две седмици.

Показанията на длъжностни лица, сред които Габард и директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф, вероятно ще засегнат и изненадващото съобщение от вчера, че един от най-близките сътрудници на Габард е подал оставка заради войната с Иран.

Джоузеф Кент, директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ, е първият висш служител от администрацията на Тръмп, подал оставка заради конфликта.

Службата на директора на Националното разузнаване контролира центъра за борба с тероризма, а Кент е близък с Габард, която седи встрани от прожекторите, откакто започна войната с Иран.

"Не могат с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашия народ и е ясно, че започнахме тази война поради натиска на Израел и влиятелното му лоби", написа Кент в писмо, публикувано в социалните мрежи.

Белият дом отхвърли написаното от Кент, като заяви, че писмото му съдържа "неверни твърдения".

Оценката на заплахите, която Габард представи пред Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, засили още повече объркването относно състоянието на иранската ядрена програма. Някои представители на администрацията заявиха в навечерието на войната, че Иран е бил на седмици разстояние от разработването на ядрено оръжие - една от причините, посочени за започването на въздушните удари.

Днес Габард заяви, че ядрената програма на Иран е била унищожена при ударите на САЩ и Израел през юни миналата година и че Вашингтон не е установил никакви опити за възстановяване на капацитета за обогатяване на уран.

Иран не е правил опити да възобнови дейностите си по обогатяване на уран след американско-израелската атака през юни 2025 г., заяви Габард в писмено изявление, като опроверга Тръмп по отношение на целите на войната срещу Техеран. "След операция "Среднощен чук" ядрената програма на Иран беше унищожена. Оттогава не са правени опити за възстановяване на капацитета за обогатяване", заявява Габард в текста, представен днес пред комисията в Сената. "Входовете към подземните съоръжения, които бяха бомбардирани, бяха покрити с пръст и запечатани с цимент", добави тя.

Републиканецът Том Котън, сенатор от щата Арканзас, който е и председател на Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, похвали Тръмп във встъпителното си изказване, като заяви, че действията му в Иран на други места са направили света по-безопасен.

Демократът Марк Уорнър, сенатор от щата Вирджиния, който е заместник-председател на Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, отправи критики към администрацията на Тръмп за това, че не е провела брифинги за Конгреса относно войната и други въпроси. Той разкритикува и Габард за разследването на изборите в САЩ, докато агенцията е съкратила персонала, ангажиран с дейности като наблюдение на Иран.

Възникнаха и въпроси относно това какво е било съобщено на Тръмп, преди да реши да се присъедини към Израел в нанасянето на удари срещу Иран.

Източници, запознати с докладите на американското разузнаване, заявиха, че Тръмп е бил предупреден, например, че атака срещу Иран може да предизвика ответни действия срещу съюзниците на САЩ в Залива, въпреки твърденията му в понеделник, че реакцията на Техеран е била изненада.

Твърдението на Тръмп последва други изявления на администрацията, които не бяха подкрепени от доклади на американските разузнавателни служби, като например това, че Иран скоро ще разполага с ракета, способна да порази територията на САЩ, и че ще са му необходими от две до четири седмици, за да създаде ядрена бомба.

Според два други източника, запознати с въпроса, Тръмп е бил информиран преди операцията, че Техеран вероятно ще се опита да затвори Ормузкия проток.

Комисията по разузнаване в Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса на САЩ) ще проведе изслушването си относно глобалните заплахи за сигурността на САЩ утре.

По-рано днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред "Фокс нюз", че Тръмп има пълно доверие на директорката на американското Национално разузнаване Тълси Габард. Думите ѝ дойдоха на фона на подадената оставка от страна на директора на Националното разузнаване контролира центъра за борба с тероризма на САЩ Джоузеф Кент.

"Да, има (доверие), и с нетърпение очакваме да проследим изслушванията на директорката (на Национално разузнаване) днес", заяви Левит, когато беше попитана дали президентът на САЩ има доверие на Габард.

Левит подчерта, че Кент, подал оставка заради конфликта, не е участвал в никакви дискусии относно операциите в Иран.