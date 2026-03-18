Моджтаба Хаменей: Убийците на Али Лариджани ще платят цената за това

Моджтаба Хаменей, новият ирански върховен лидер, отдаде днес почит на най-висшия ирански служител по сигурността Али Лариджани, убит при израелски удар вчера. Днес в Техеран беше траурната церемония за Лариджани, предадоха Франс прес и иранската агенция "Тансим", цитирани от БТА.

Хаменей заяви в писмено послание, публикувано от "Тансим", че убийците на Лариджани ще платят цената за това. "Без никакво съмнение убийството на една такава личност говори за нейната значимост", се казва в изявлението на Хаменей. "Всяка пролята кръв си има своята цена и престъпните убийци на всички тези мъченици ще трябва скоро да платят тази цена", заяви новият ирански духовен лидер в посланието, визирайки и други убити високопоставени ирански представители.

Моджтаба Хаменей наследи на поста баща си Али Хаменей, убит още в първия ден на израело-американските удари по Иран. Оттогава никой не е виждал Моджтаба, а първото му изявление няколко дни след избирането му на поста беше прочетено по националната телевизия.

Според израелски и американски представители Моджтаба е бил ранен в деня, в който е бил убит баща му. Някои дори говорят, че той е бил обезобразен.

Освен Лариджани, който беше ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, вчера беше убит и генерал Голамреза Солеймани, командир на милицията "Басидж", а днес беше убит и министърът на разузнаването Есмаил Хатиб.