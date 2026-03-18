Израел удари бензиностанции в Южен Ливан, свързани с "Хизбула"

Ракета СНИМКА: Пиксабей

Израелската армия съобщи днес, че е нанесла удари по бензиностанции в Ливан, свързани с подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че бензиностанциите се управляват от свързана с "Хизбула" организация, наречена "Ал Амана". Те се намират предимно в райони със силна подкрепа за ливанското шиитско движение, включително южните предградия на Бейрут, Южен Ливан и долината Бекаа в източната част на страната.

Бензиностанциите са част от паралелната икономическа система, създадена от "Хизбула", която функционира като държава в държавата в Ливан, отбелязва ДПА.

В периодите на недостиг на гориво, свързани с предишни икономически кризи в миналото, "Хизбула" е успявала да даде приоритет на снабдяването на своите поддръжници с помощта именно на "Ал Амана", укрепвайки базата си от привърженици, докато държавните бензиностанции в Ливан оставаха празни.

