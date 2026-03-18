Израелските сили удариха ирански военноморски кораб в Каспийско море

Израелските военновъздушни сили са извършили в сряда удар по ирански военноморски кораб в Каспийско море – първа подобна операция в този регион и значително разширяване на географския обхват на действията им срещу Ислямската република.

Ирански медии съобщават за атаки в района на крайбрежния град Бандар Анзали, където се намира една от военноморските бази на страната, пише Ynetnews.

Засега не е ясно дали поразеният кораб принадлежи към редовния ирански флот или към военноморските сили на Революционната гвардия, която обичайно действа по-активно в южните води – като Персийския залив и Ормузкия проток. В миналото Иран е провеждал военноморски учения и в други акватории, включително в Оманския залив и Индийския океан, като същевременно поддържа присъствие и в Каспийско море.