Зеленски се срещна с испанския крал Фелипе VI

396
Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с краля на Испания Фелипе Шести Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с краля на Испания Фелипе Шести в кралската резиденция „Ла Сарсуела“ в Мадрид, съобщи държавният глава на Украйна в "Телеграм", цитиран от Укринформ и БТА.

„Срещнах се с испанския крал Фелипе Шести в кралската резиденция „Ла Сарсуела“. Ние дълбоко ценим подкрепата на Испания за нашия народ, който бе принуден да напусне домовете си заради войната“, написа Зеленски.

Според официалния сайт на президента на Украйна Испания е предоставила подслон на 240 000 украинци, принудени да напуснат своите домове заради войната.

Зеленски изрази благодарност към крал Фелипе Шести и целия испански народ за тяхната непоколебима подкрепа за Украйна през всичките тези години на руска агресия. Той обсъди също така дипломатическите усилия за постигане на справедлив мир и подчерта, че Украйна прави всичко възможно, за да сложи край на войната възможно най-бързо.

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с краля на Испания Фелипе Шести Снимка: Ройтерс

