Кая Калас: Безопасното преминаване през Ормузкия проток е приоритет за ЕС

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас каза днес в телефонен разговор на иранския външен министър Абас Арагчи, че безопасното преминаване през Ормузкия проток е приоритет за Европейския съюз и Европа подкрепя дипломатическо уреждане на войната, заяви официален служител на ЕС пред Ройтерс, цитиран от БТА.

В разговора, състоял се тази сутрин, Калас "призова Иран да спре атаките срещу критична инфраструктура в региона", съобщи служителят и добави, че ръководителката на европейската дипломация "подчерта, че ЕС подкрепя деескалацията и дипломатическото уреждане на конфликта".

"Разговорът се проведе преди екзекуцията на гражданин на европейска държава, задържан от режима, която ЕС осъди най-категорично", каза още европейският представител.