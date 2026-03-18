Иранският президент след ударите по газови съоръжения: Само ще влошите ситуацията

Иранският президент Масуд Пезешкиан заплаши с по-нататъшна ескалация в Близкия изток след удари по ирански газови съоръжения в Персийския залив, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пезешкиан написа в социалната мрежа "Екс", че "агресивните действия" няма да бъдат от полза нито за Израел, нито за САЩ, нито за съюзниците им, а само ще влошат ситуацията.

Ударите могат да имат "неконтролируеми последици" за целия свят, предупреди президентът на Иран.

Коментарите му идват, след като ирански новинарски агенции съобщиха за удари по нефтени и нефтохимически предприятия близо до индустриалния град Асалуе.

Газовото меганаходище Южен Парс в Персийския залив, което се експлоатира от Иран и Катар и осигурява около 70% от доставките на газ за Иран, се намира близо до Асалуе.

Междувременно в. "Таймс ъв Израел" цитира представители на израелското правителство, според които Военновъздушните сили на Израел са атакували ирански газови съоръжения в южната част на Иран.

Повтаряйки думите на Пезешкиан, председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви също в "Екс", че е започнала нова фаза на ескалация. Прилага се принципът "око за око", написа той.

Според държавната новинарска агенция ИРНА в Иран говорител на командния център на иранските въоръжени сили е заявил, че военните многократно са предупреждавали, че Техеран ще ескалира войната, ако енергийните му съоръжения бъдат атакувани.

"Очаквайте отговора на Иран", каза говорителят.