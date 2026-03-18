„Хизбула“ удари Южен Израел

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ атакува днес южната част на Израел за първи път от началото на израелско-американската военна кампания срещу Иран на 28 февруари тази година, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Сирени за въздушна тревога прозвучаха тази вечер в израелските селища близо до ивицата Газа и в град Ашкелон.
В отговор на запитване от ДПА израелската армия потвърди, че групировката „Хизбула“ е отговорна за ударите.
Подкрепяното от Иран ливанско движение изстреля ракети и по Северен Израел, който граничи с Ливан, тази вечер и експлозия отекна в Тел Авив.
Към момента на тази информация нямаше сведения за пострадали и щети.