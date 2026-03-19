Мъж на 74 години е загинал при пожар в София

Иранска ракета уби четири палестинки в Западния бряг

Палестински сили за сигурност на мястото, където иранска ракета убила три жени. Снимка: Ройтерс

Четири палестинки са били убити снощи при иранско ракетно нападение в окупирания от Израел Западен бряг.  Това е първият смъртоносен удар в този район, нанесен от Иран, и първият, при който има палестински жертви, от началото на израелско-американската война с Иран. Ракетният удар е поразил фризьорски салон в Бейт Ауа, южно от Хеброн. Има и друг местен човек със сериозни травми.

Според израелската армия е използван касетъчен боеприпас - бойна глава, която се разпръсква на малки взривни елементи, пише БТА. Ранени са най-малко шест души. 

Чуждестранен работник пък е загинал при иранска ракетна атака в мошава Аданим в Централен Израел.

Най-малко 14 души са убити в Израел от началото на войната с Иран. Вчера израелската армия обяви, че "за първи път" от началото на съвместната военна кампания със САЩ срещу Иран е атакувала обекти в Северен Иран. Според израелски медии военновъздушните сили на страната са нанесли удари по кораби от иранския военноморски флот в Каспийско море.

Атака е имало и срещу северния ирански пристанищен град Бандар Ансали, позовавайки се на източници от израелските сили за сигурност. В Бандар Ансали се намира щабът на Северния флот на Иран.

Четете още

Още от Свят

