Мъж на 74 години е загинал при пожар в София

Иран удари най-големия комплекс за втечнен газ в Катар (Видео)

снимка: РОЙТЕРС

Атаката може да има сериозни последици за глобалната икономика в следващите 2 г.

Иран удари катарското пристанище Рас Лафан – един от най-големите центрове за втечнен природен газ в света. От стратегическия терминал тръгват доставките на гориво за Азия и Европа.

Гражданската защита е потушила всички пожари в индустриалната зона, няма пострадали, но операциите по охлаждане и обезопасяване продължават.

През нощта е имало и нов ракетен обстрел над съоръжението, след който работата там е спряна.

От QatarEnergy съобщиха, че аварийните екипи са успели да овладеят ситуацията, но е необходимо време за охлаждане на инсталациите и пълна оценка на щетите, преди дейността да бъде възобновена.

Експерти предупреждават, че атаката срещу ключовия хъб може да има сериозни последици за глобалната икономика, като ефектите могат да се усещат до две години.

Междувременно пазарите реагираха рязко – цената на петрола сорт Brent достигна 112,84 долара за барел, което е най-високото ниво от 9 март 2025 г., отбелязвайки ръст от 5,1%. Американският лек суров петрол West Texas Intermediate също поскъпна с 2,5% до 98,69 долара за барел в ранната търговия на азиатските борси.

