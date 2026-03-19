Франция иска Иран да спре ударите по енергийни съоръжения

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова всички страни незабавно да въведат "мораториум върху удари, насочени срещу гражданска инфраструктура", по-специално водни и енергийни съоръжения. Вчера той е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и с емира на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, след нанесените удари по газови съоръжения в Иран и Катар, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

"В наш общ интерес е незабавно да въведем мораториум върху ударите, насочени към гражданска инфраструктура, по-специално енергийна и водна инфраструктура", написа Макрон в социалната платформа "Екс". Той се е свързал с лидерите на Катар и САЩ, след като ударите са засегнали "газодобивни обекти в Иран и Катар".

"Мирното население и неговите основни нужди, както и сигурността на енергийните доставки, трябва да бъдат защитени от ескалация на военните действия", добави френският държавен глава.

Ирански новинарски агенции пишат за удари по нефтени и нефтохимически предприятия близо до индустриалния град Асалуе. Газовото меганаходище Южен Парс в Персийския залив, което се експлоатира от Иран и Катар и осигурява около 70% от доставките на газ за Иран, се намира близо до Асалуе. Катар пък оповести "значителни щети", нанесени от иранска ракета в индустриалния центтър на страната Рас Лафан, пише БТА.