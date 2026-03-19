Русия свалила 138 украински дрона снощи

Трима в Одеса са ранени

Руската противовъздушна отбрана е неутрализирала 138 украински дрона тази нощ, обяви министерството на отбраната, съобщава ТАСС. Най-много от тях - 40, са били ликвидирани над територията на Краснодарския край, а 35 - над анексирания през 2014 г. Кримски полуостров.

Нападения с дронове е имало и към Украйна. Там трима души са ранени, нанесени са щети на жилищни сгради в Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм. Двама от ранените са хоспитализирани. Пострадали са две многоетажни жилищни сгради, както и една в историческия център на града.

Избухналите пожари са били потушени от спасителите.

По последна информация на градските власти в Приморски район на града са отбелязани щети по 12 жилищни сгради. В Киевския район са повредени 22-етажна жилищна сграда и общежитие на един от градските университети - общо са счупени около 180 прозореца. Частично е разрушена двуетажна жилищна сграда в Хаджибейския район. Всички съответни служби отстраняват последствията от нощното нападение.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.