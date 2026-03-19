Дронове прелетяха над военната база "Форт Макнеър", в която живеят Рубио и Хегсет

5980
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Неразпознати дронове бяха засечени над военна база в американската столица Вашингтон, в която живеят държавният секретар и министърът на отбраната на САЩ - Марко Рубио и Пийт Хегсет, написа американският в. "Вашингтон пост". Информацията е от трима души, уточнява Ройтерс, цитирани от БТА.

Според статията дроновете над базата "Форт Макнеър" са принудили местните военни да обсъдят варианта Рубио и Хегсет да бъдат евакуирани. В крайна сметка двамата високопоставени представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са останали по домовете си, пояснява вестникът.

"Вашингтон пост" отбелязва, че американската армия е засилила наблюдението с оглед възможни заплахи поради високото ниво на тревога в контекста на американско-израелската военна кампания срещу Иран, започнала на 28 февруари.

Държавният департамент и Пентагонът за момента не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар на информацията.

"Нашето министерство не може да коментира (всекидневието на Хегсет - бел. ред.) от съображения за сигурност, а изнасянето на подобна информация е крайно безотговорно", казва за "Вашингтон пост" главният говорител на Пентагона Шон Парнел.

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

