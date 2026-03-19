Гърция затяга обръча около алкохола и цигарите с нови дигитални регистри

Гръцкото правителство обяви мащабна дигитална реформа срещу незаконната продажба на акцизни стоки и употребата на алкохол от непълнолетни, като пуска в експлоатация две нови технологични платформи, които ще променят правилата за нощния живот и търговията на дребно.

Първата стъпка е създаването на регистъра alto.gov.gr. В него задължително трябва да се впишат всички физически и юридически лица, които продават тютюневи изделия, алкохол или никотинови продукти. След регистрация всеки обект ще получи уникален сертификат с QR код, който трябва да бъде изложен на видно място.

Чрез сканиране на кода инспекторите и потребителите ще могат моментално да проверят дали търговецът е лицензиран и дали спазва законовите изисквания. Мярката има за цел да ограничи разпространението на контрабандни стоки и алкохол с неясен произход.

Паралелно с това стартира и платформата events.gov.gr. Тя е насочена към организираните частни събития, които често се превръщат в „вратичка" за консумация на алкохол от малолетни и непълнолетни. Организаторите на партита ще бъдат длъжни да декларират събитието предварително.

Новата система ще улесни полицията при проверките в нощните клубове и барове, като целта е пълна забрана за присъствие на лица под 18 години на места, където се сервира алкохол, освен ако събитието не е изрично категоризирано като подходящо за деца и без спиртни напитки.