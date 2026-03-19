Пожар на борда на кораб край Ормузкия проток след удар от снаряд

Кораб е поразен от неизвестен снаряд и е избухнал пожар на борда му край пристанището Хор Факан на Обединените арабски емирства в Оманския залив - в непосредствена близост до Ормузкия проток, предаде АФП. Това са съобщили от Британската служба за морски търговски операции.

Агенцията заяви, че е получила сигнала в 23:00 ч. по Гринуич в сряда. Естеството на снаряда и отговорността за удара не са установени все още.

Междувременно Абу Даби спря работата на газовите съоръжения „Хабшан" и на нефтеното поле „Баб", след като падащи отломки от прихванати ракети са причинили инциденти на двете обекта, съобщи медийният офис на столицата в четвъртък. Няма данни за пострадали.

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства изрази „категорично осъждане" на атаката и я приписа на Иран, определяйки я като „сериозна ескалация и нарушение на принципите на международното право".

Инцидентът идва, след като Иран предупреди в сряда, че ще унищожи енергийната инфраструктура на страните от Залива, ако собственият му енергиен сектор бъде ударен отново - заплаха, последвала атака срещу находището „Южен Парс", най-голямото газово находище в света, съобщава бТВ.