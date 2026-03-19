Финландците отново са най-щастливите в света, България е след Алжир и Либия

Финландия отново оглавява световния индекс за щастие. За девета поредна година тя е на първо място, посочва докла за световното щастие, публикуван в четвъртък под егидата на ООН.

Тазгодишното издание е съсредоточено около въздействието на социалните мрежи върху благополучието на младите хора - тема, набираща политическа тежест в редица страни, въвели или обмислящи ограничения за достъпа на непълнолетни до платформите.

Докладът регистрира „драматичен спад" в щастието сред младежите под 25 години в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия Западна Европа, като тенденцията е особено изразена сред момичетата.

Интензивното ползване на социални мрежи е свързано с „много по-ниско благополучие", но авторите предупреждават, че и пълното им избягване носи своята цена.

„Онези, които целенасочено не използват социални мрежи, също изглежда пропускат някои положителни ефекти", коментира Ян-Еманюел Де Нев от Оксфордския университет, един от редакторите на доклада.

Скандинавските страни доминират в класацията на 147 нации - Финландия, Исландия, Дания, Швеция и Норвегия заемат пет от шестте водещи места.

Финландците отчитат средна оценка на живота от 7,764 от 10, което е доста по-високо от повечето други страни.

Изненадата е Коста Рика на четвърто място - за първи път в топ 5 и най-доброто класиране за латиноамериканска страна. На дъното остава Афганистан под талибанско управление. Индексът се изчислява на базата на шест фактора: БВП на глава от населението, продължителност на живота, социална подкрепа, свобода на избор, щедрост и възприятия за корупция.

България е на 84 място в класацията. Преди нас са Алжир, Северна Македония, Либия, Венецуела, Русия, Молдова, Тринидад и Тобаго, съобщава бТВ.

