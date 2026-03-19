Бензинът в Гърция вече е над 2 евро

Шоков ръст на цените на горивата изненада шофьорите в гръцката столица през последното денонощие. За първи път от месеци средната цена на безоловния бензин в област Атика официално прехвърли прага от 2 евро за литър.

Според актуалните данни от Министерството на развитието, в много бензиностанции в Атина и Пирея цените варират между 2,01 € и 2,16 €. Ситуацията е още по-критична по островите, където логистичните разходи традиционно оскъпяват горивото, достигайки нива от 2,50 € на места като Миконос и Санторини.

Основните причини за рязкото поскъпване са ескалацията на конфликтите в Близкия изток и нестабилността в Персийския залив. Тези фактори доведоха до скок в котировките на суровия петрол на международните борси, което веднага се отрази на гръцкия пазар.

„Вече не става въпрос за плавно покачване, а за вертикален скок," коментират представители на бранша. Според тях, ако напрежението не стихне, цената от 2 евро може да се превърне в „новото нормално" за континенталната част на страната.

Гражданите призовават правителството за спешна намеса чрез намаляване на акцизите или въвеждане на нов пакет от субсидии. От финансовото министерство отбелязват, че следят ситуацията отблизо, но подчертават, че фискалното пространство е ограничено.

Икономистите предупреждават, че високите цени на горивата неизбежно ще доведат до вторична вълна от поскъпване на основни стоки и услуги, засилвайки инфлационния натиск върху домакинствата.

Припомняме, че гръцкото правителство, задейства пакет от извънредни мерки, за да ограничи спекулата и да подпомогне домакинствата в условията на рязко поскъпване на горивата през март 2026 г. Правителството наложи стриктни ограничения върху печалбите по цялата верига на доставки — от петролните компании до крайните търговци на дребно. Позволен е максимален марж от 12 евроцента на литър над покупната цена на бензиностанции. За търговските компании печалбата е ограничена до 5 цента над рафинерийната цена.