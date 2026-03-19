Моджтаба Хаменей не управлява режима, той е празна фигура

Според израелски източници, свързани с националната сигурност, новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, е малко повече от „празна фигура", която не стои начело на режима.

Синът на аятолах Али Хаменей, който беше убит при целенасочен израелски удар на 28 февруари, също е свързан с това, което официални лица описват като „нефункциониращ" режим.

„Новият лидер е празна фигура", заяви пред Fox News Коби Майкъл, анализатор по въпросите на отбраната в Института за изследвания в областта на националната сигурност.

„Моджтаба Хаменей не се появява публично, но разполагаме и с надеждна информация, че той не контролира и не ръководи режима или това, което е останало от него. Настоящото иранско ръководство е разбито, объркано и почти нефункциониращо".

Според изтекъл аудиозапис Моджтаба е избягал от смъртта с минути на 28 февруари, напускайки комплекса за разходка малко преди израелския ракетен удар.

Аудиозаписът, за който се твърди, че е от среща на 12 март, разкрива подробности за ударите, които отнеха живота и на няколко членове на семейството на Хаменей.

В аудиозаписа се чува как Мазахер Хосейни, шеф на протокола в кабинета на Хаменей, казва на висши лидери, че Моджтаба е получил „лека рана на крака".

Откакто беше обявен за върховен лидер, Моджтаба не се е появявал публично нито веднъж. Вместо това по иранската държавна телевизия беше прочетено негово послание, в което той предупреждаваше за продължаващи удари и призоваваше страните от Персийския залив да закрият американските военни бази.

Други съобщения твърдяха, че Моджтаба е в критично състояние или дори в кома, въпреки че иранските власти настояват, че новият върховен лидер е в добро здраве.

Моджтаба Хаменей обеща отмъщение в сряда след убийството на висшия служител по сигурността Али Лариджани при израелски удар.

„Такива терористични актове само отразяват враждебността на враговете и ще укрепят решимостта на ислямската нация. Без съмнение, правосъдието ще възтържествува", се казва в изявлението.

Лариджани, една от най-високопоставените фигури в иранската система за сигурност, беше убит, след като израелското разузнаване според информациите го е локализирало заедно с други служители в покрайнините на Техеран.

Според израелските въоръжени сили (IDF) при последните удари са били убити и други висши фигури, включително лидерът на милицията „Басидж" Голамреза Солеймани.

„Това не е нова фаза, а продължаващо усилие, което е много успешно и впечатляващо и представлява ключов компонент от стратегията, целяща да отслаби иранския режим", заяви Коби Майкъл относно продължаващите удари срещу фигури от режима.

„Това ще стане до такава степен, че той няма да може да се възстанови и/или да се превърне отново в сериозна заплаха и дестабилизиращ фактор в Близкия изток като цяло".

След първите удари на САЩ и Израел президентът Доналд Тръмп заяви пред иранския народ, че „моментът на свободата" им наближава.

„Когато приключим, поемете управлението на страната си. То ще бъде ваше", каза Тръмп, като намекна, че САЩ ще помогнат за свалянето на иранския режим.