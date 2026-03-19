Албанец спечели дело срещу депортация, защото синът му "не харесва чужди пилешки хапки"

Мигрант, който се бореше срещу депортацията си с аргумента, че синът му не харесва чужди пилешки хапки, спечели правото да остане в Обединеното кралство.

Случаят на осъдения Клевис Диша, на 39 години, който е влязъл незаконно в Обединеното кралство под фалшиво име и е лъгал в неуспешно искане за убежище, предизвика възмущение, когато стана известен преди година. Критиците го посочиха като явен пример за злоупотреба с Европейската конвенция за правата на човека. Министерството на вътрешните работи заяви твърдо, че ще настоява за неговото изгонване, което би трябвало да е формалност, тъй като той е бил осъден на две години затвор през 2017 г, припомня "Дейли Мейл".

Но въпреки възмущението, той спечели обжалването си срещу депортацията. Неговият адвокат Ричард МакКий успешно аргументира, че би било „непропорционално тежко" за 11-годишния му син да се присъедини към баща си в Албания или да остане в Обединеното кралство без него.

Диша е бил на 15 години през 2001 г., когато „влиза незаконно в Обединеното кралство като непълнолетен без придружител", съобщават съдии по случая. Два дни по-късно той подава искане за убежище с аргумента за политическо преследване. Той заявява, невярно, че е роден в бивша Югославия през 1986 г. Също така изглежда, че е дал фалшиво име.

Искането му за убежище е отхвърлено девет месеца по-късно с мотив, че „Вътрешният министър не е убеден, че той има обоснован страх от преследване". Той обжалва, случаят му се проточва четири години и през септември 2005 г. му е предоставено „неограничено право на престой".

Следващата година се запознава с приятелката си. Двамата имат дъщеря и син.

През септември 2017 г. Диша е осъден на две години затвор, след като е хванат с 250 000 паунда в брой, определени като приходи от престъпление, тъй като не може да обясни произхода им. Съдебната присъда от повече от една година означава, че трябва да бъде депортиран.

През 2019 г. му е съобщено, че ще бъде лишен от британско гражданство. Обжалването му е разгледано едва през юни 2024 г., когато съдия Бехан постановява, че „престъпникът не трябва да бъде депортиран по човешки права".

Министерството на вътрешните работи обжалва, а трибуналът отменя решението, като отбелязва за сина му, наричан „C": „В решението можем да видим само един пример защо „C" не може да отиде в Албания: „C" няма да яде вида пилешки хапки, налични в чужбина."

Серията от съдебни заседания продължава повече от година и съдия Велозо сега постановява в полза на Диша, на основание Член 8 от Закона за човешките права, като отбелязва, че „C" „има затруднения с определени текстури на храната" и „има ограничена диета".

Съдията отхвърля твърденията на Министерството на вътрешните работи, че „C" говори албански като първи език и няма официална диагноза за аутизъм, като казва: „Депортацията на Диша би била непропорционално тежка за „C"."

Миналата година заместник вътрешният министър Крис Филп заяви: „Фалшиво търсещите убежище се възползват от законите за човешките права и слабите съдии."

Министерството на вътрешните работи настоя, че прави всичко възможно да депортира чуждестранните престъпници.