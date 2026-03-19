Иран атакува единствения работещ канал за износ на петрол от Саудитска Арабия

Саудитският пристанищен град Янбу е станал мишена на въздушна атака. Той е разположен на брега на Червено море и в момента е единственият канал за износ на суровия петрол на страната. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Щетите са минимални. Засега няма обаче официален коментар от саудитската петролна корпорация "Арамко".

Ударът е бил нанесен по петролната рафинерия САМРЕФ (SAMREF). Снощи иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция издаде предупреждения за евакуация на няколко петролни обекта в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, включително САМРЕФ, който е съвместно предприятие на "Арамко" и "Ексън мобайл".

Министърът на външните работи на Саудитска Арабия - принц Фейсал бин Фархан бин Абдула, заяви вчера, че и малкото доверие, което страната му е имала досега на Иран, вече е разклатено. Саудитска Арабия си запазва правото да предприеме военни действия, "ако сметне за необходимо", след иранските атаки срещу държави от Персийския залив. Министърът на външните работи на Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан бин Абдула Снимка: Ройтерс

"Удря часът лидерите на кралството ни да вземат нужното решение", каза саудитският външен министър.

След като Израел и САЩ започнаха съвместна военна кампания срещу Иран на 28 февруари, Техеран предприе ответни нападения срещу израелската територия и държави в Близкия изток, където са разположени американски военни бази.