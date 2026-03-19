Израелски и US представители: Tвърдението на Тръмп, че не е имал информация за атаката срещу "Южен Парс", е неточно

Според американски и израелски представители, цитирани от "Аксиос", твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че не е имал предварителна информация за атаката срещу иранското газово находище "Южен Парс", е неточно. Източници посочват, че Вашингтон и Тел Авив са координирали удара с цел да възпрат Иран от нарушаване на петролните доставки през Ормузкия проток.

Съобщава се още, че катарски представители са се свързали със специалния пратеник на САЩ Стийв Уиткоф след първия ирански ракетен удар, за да установят дали Вашингтон е бил информиран. По-късно той е съдействал за организирането на разговор между Тръмп и катарския лидер Тамим бин Хамад ал-Тани, пише Turkiyetoday.

Тръмп заяви в сряда, че Израел няма да атакува отново газовото находище „Южен Парс" в Иран, освен ако Техеран не отвърне, като същевременно предупреди, че всяка нова атака срещу инфраструктурата за втечнен природен газ на Катар ще предизвика мащабен отговор от страна на САЩ.

„Съединените щати не са знаели нищо за тази конкретна атака (срещу находището „Южен Парс"), а Катар по никакъв начин не е бил замесен, нито е имал представа, че това ще се случи", написа Тръмп в Truth Social.

Тръмп заяви, че Иран „неоправдано и несправедливо" е атакувал инфраструктурата на Катар в индустриалния град Рас Лафан, след като е тълкувал погрешно ситуацията.

Той описа израелския удар по „Южен Парс" като действие, при което Израел „бурно е избухнал срещу обекта от гняв", като добави, че е засегната само „относително малка част".

Тръмп предупреди, че ако катарската газова инфраструктура бъде атакувана отново, Съединените щати ще „взривят масово цялото газово находище „Южен Парс" със или без участието на Израел, в мащаб, какъвто Иран „никога не е виждал".

Израелски въздушен удар е поразил иранската част на находището „Южен Парс" в сряда, като е спрял производството в две големи рафинерии.

Катар съобщи за две ракетни атаки срещу индустриалния град Рас Лафан - основният център за газово производство в страната рано в четвъртък.

В отговор Доха обяви иранските военни и служители по сигурността за персона нон грата.

Цените на суровия петрол са се повишили с около 5% на фона на опасения, че почти триседмичната война може да нанесе трайни щети върху глобалните енергийни доставки.

Пазарите вече са разклатени от смущения в Ормузкия проток, през който обикновено преминава около една пета от световния петрол.

Държавната енергийна компания на Катар съобщи, че пожарникарите са успели да овладеят няколко пожара, причинени от иранските ракетни удари в Рас Лафан.

Саудитска Арабия заяви, че си запазва „правото да предприеме военни действия", след като е прихванала дронове, насочени към енергийна инфраструктура, като отломки от ракети са паднали близо до рафинерия южно от Рияд.

Военните действия се засилиха, след като Израел и САЩ започнаха съвместни атаки срещу Иран на 28 февруари, при които според иранските власти са загинали около 1300 души, включително върховният лидер Али Хаменей.

Иран отвърна с атаки с дронове и ракети срещу Израел, Йордания, Ирак и държави от Персийския залив, където има американски военни бази.

Ирански ракетен обстрел уби тайландски работник в централен Израел, с което жертвите там достигнаха 15 души, според израелски медици и външното министерство на Тайланд.

Отломки от ракети са убили и три палестински жени на Западния бряг, съобщи Палестинският червен полумесец.

Президентът на Франция Еманюил Макрон призова за мораториум върху атаките срещу цивилна инфраструктура след разговори с Тръмп и катарския емир.

Иран обещава ответен удар

Иранският президент Масуд Пезешкиан осъди убийството на шефа на разузнаването Сейед Есмаил Хатиб при израелските удари като „подло убийство".

Върховният лидер Моджтаба Хаменей обеща възмездие, кати заяви, че всяка пролята капка кръв има цена.

Ръководителят на американското разузнаване Тулси Габард заяви пред Конгреса, че иранското правителство остава „непокътнато, но сериозно отслабено", като отбеляза, че Техеран не е възобновил ядреното обогатяване.

Израел е нанесъл множество удари по Бейрут в сряда на фона на засилени сблъсъци с подкрепяната от Иран групировка „Хизбула", което е довело до разселване на цивилни към южен Ливан.

В Ирак проиранската групировка „Катаеб Хизбула" заяви, че ще спре атаките срещу американското посолство за пет дни при определени условия, включително прекратяване на израелските удари по южните предградия на Бейрут.