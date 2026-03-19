Пън Лиюен отправи послание към СЗО по повод Световния ден за борба с туберкулозата

Снимка: Китайска медийна група

На 18 март съпругата на китайския председател и посланик на добра воля на Световната здравна организация за борба с туберкулозата и СПИН Пън Лиюен изпрати писмено послание до видеоконференцията по повод Световния ден за борба с туберкулозата.

В него тя посочва, че здравната мрежа на Китай, обхващаща над 1,4 милиарда души, значително е подобрила достъпа до превенция и лечение на туберкулозата, като заболеваемостта продължава да намалява, а страната вече попада в групата на държавите с ниско до средно ниво на разпространение на заболяването.

По думите ѝ през последните 15 години над 1 милион доброволци в Китай са се включили в дейности за превенция и контрол на туберкулозата, като са реализирали повече от 80 000 проекта.

Пън Лиюен призова представители на всички държави и обществени среди да предприемат активни действия в подкрепа на глобалните усилия за борба с туберкулозата, така че постигнатите резултати да бъдат от полза за цялото човечество и да се изгради общност на глобално здравеопазване.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

