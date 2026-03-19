Китайския представител в ООН: Ситуацията в Близкия изток се тласка към опасна пропаст

Постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун заяви на 18 март по време на открито заседание на Съвета за сигурност по сирийския въпрос, че ситуацията в тази страна не може да бъде разглеждана извън по-широкия регионален контекст.

„Цялостната обстановка в Близкия изток се тласка към опасна пропаст, за което Китай изразява дълбока загриженост", посочи той.

Фу Цун призова за незабавно прекратяване на огъня и бойните действия, предотвратяване на по-нататъшна ескалация и възможно най-скорошно възобновяване на диалога и преговорите.

Той подчерта, че Китай е готов да продължи да играе конструктивна роля в усилията за постигане на мир.