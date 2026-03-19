Тайван избра свободата пред енергийна помощ от Китай

Тайван отхвърли предложението на Китай за "мирно обединение" срещу енергийната помощ заради войната в Иран. Това е очаквана реакция, предвид че Тайпе не желае да бъде управляван от огромния си съсед, пишат Ройтерс и БТА.

Правителствата по света се опитват да си осигурят алтернативни енергийни доставки на фона на войната в Близкия изток и проблемите с доставките на горива през ключовия Ормузки проток.

Тайван, който получава една трета от втечнения си природен газ от Катар и не внася никаква енергия от Китай, казва, че си е гарантирал алтернативни доставки за идните месеци, включително от САЩ - основният му международен поддръжник.

В отговор на предложението на Китай заместник-министърът на икономиката на Тайван Хо Чинцан заяви пред депутатите в парламента: "Разбира се, че това е невъзможно. Това е част от когнитивната война".

Той имаше предвид това, което правителството на Тайван разглежда като продължаващ психологически натиск от страна на Пекин върху острова, отбелязва Ройтерс.

"По отношение на енергията ние в Тайван сме направили подготовка, разполагаме с резерви за сигурност и планове за реагиране", подчерта Хо.

Вчера говорителят на китайската служба по въпросите на Тайван Чън Бинхуа заяви пред репортери в Пекин, че "мирното обединение" ще гарантира на Тайван по-голяма сигурност по отношение на енергията и ресурсите, като това ще бъде подкрепено от "силната родина". "Готови сме да предоставим на сънародниците ни от Тайван стабилна и надеждна енергия, както и сигурност на ресурсите, за да могат да живеят по-добре", подчерта той.

Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет над острова и заявява, че само народът на Тайван може да решава бъдещето си.

Китай отдавна предлага на Тайван автономия по принципа "една страна, две системи", ако Тайпе се съгласи да бъде поставен под контрола на Пекин, което нито една от големите тайвански политически партии не подкрепя.

През октомври китайската новинарска агенция Синхуа избори предимствата, от които които според нея Тайван ще се възползва след "обединението", включително икономическа подкрепа, но посочи, че островът трябва да се управлява от "патриоти".

Китай никога не се е отказвал от използването на сила, за да постави Тайван под свой контрол, отбелязва Ройтерс.

Миналата седмица Китай, най-големият вносител на петрол в света, забрани износа на рафинирани горива поне до края на март, в опит да предотврати възможен недостиг на вътрешния пазар, според източници, като ограничи износа, който миналата година възлизаше на 22 милиарда долара.