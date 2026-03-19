Н.Пр.Дай Цинли: Китай е твърдо ангажиран с насърчаване на висококачественото развитие, разширяване отварянето към света и задълбочаване на международното сътрудничество

В ексклузивно интервю за КМГ разговаряме с Н.Пр. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на КНР в България за основните акценти и изводи от завършилите преди дни в Пекин „Две сесии", за бъдещето на мегаинициативата „Един пояс, един път", за значението на глобалните инициативи на китайския президент Си Дзинпин и тяхното международно признание, както и за стратегическото партньорство и приоритетните области на сътрудничество между Китай и България през настоящата година.

В. Настоящата 2026 г. е първата година от 15-ия петгодишен план на Китай и 105-ата годишнина от основаването на ККП. Миналата седмица в Пекин се проведоха двете най-важни годишни сесии на Китай - Общокитайското събрание на народните представители и Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет. Бихте ли очертали някои от по-важните изводи и акценти от „двете сесии" през настоящата година? Какви са приоритетите на Китай?

О. Току-що приключилите Две Сесии са важни срещи през първата година от „15-ия петгодишен план". Бяха разгледани и одобрени очертанията на „15-ия петгодишен план" и беше приет докладът изготвен от премиера Ли Цян за работата на правителството, основните цели, задачи и работните договорености за 2026 г., като беше очертан грандиозен план за икономическото и социално развитие на Китай през следващите пет години. През 2025 г. китайската икономика се развиваше под натиск и демонстрира силна устойчивост. Цялостно икономиката функционира стабилно с равномерен напредък, с ръст на БВП от 5% и обща сума от 140,19 трилиона юана. Основните цели и задачи в сферата на икономическото и социално развитие за цялата година са успешно изпълнени. 2025 е и годината, в която приключва 14-ият петгодишен план. През последните пет години общото икономическо производство на Китай постигна нов напредък, със среден годишен темп на растеж от 5,4% на БВП, значително по-висок от растежа в световен мащаб. Постигнати са нови пробиви в областта на технологиите и индустриалните иновации, със среден годишен темп на растеж от 10% във финансирането на научноизследователска и развойна дейност за цялото общество. Мащабът на добавената стойност в преработващата промишленост остава най-големият в света в продължение на 16 поредни години. Отварянето на високо ниво продължи да се разширява, всички ограничения за достъп до чуждестранни инвестиции в производствения сектор бяха премахнати, статутът на най-голямата страна в търговията със стоки беше консолидиран, а висококачественото съвместно изграждане на „Един пояс, един път" е задълбочено и солидно.

Успешното приключване на 14-ия петгодишен план и откриването на нова глава в 15-ия петгодишен план е най-важния акцент на тазгодишните Две Сесии. Що се отнася до приоритетите за развитие на Китай тази година, те се отразяват главно в следните аспекти:

- На първо място, насърчаването на устойчивото възстановяване и подобряване на икономиката и стабилния напредък във висококачественото развитие. Китай ще продължи да се придържа към общия принцип за стремеж към напредък, като същевременно поддържа стабилност, ще прилага по-проактивни макроикономически политики, ще разширява вътрешният пазар, ще стабилизира инвестициите и потреблението, ще консолидира инерцията на икономическото възстановяване и ще насърчава модернизацията на традиционните индустрии и развитието на нововъзникващите индустрии, постигайки ефективно подобрение в качеството и разумен растеж в количеството.

- На второ е ръководството на развитието с технологични иновации и ускоряването на култивирането на нова качествена производителност. Докладът за работата на правителството акцентира върху енергичното развитие на стратегически нововъзникващи индустрии като изкуствен интелект, цифрова икономика, висококачествено производство и нова енергия, насърчавайки дълбоката интеграция на технологичните и индустриалните иновации, изграждането на модерна индустриална система и вдъхването на нов импулс на икономическия растеж.

- Третият аспект е по-нататъшното всеобхватно задълбочаване на реформите и разширяване на отварянето на високо ниво към външния свят. Китай ще продължи да оптимизира бизнес средите, да разширява институционалната отвореност, да насърчава либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите, активно да разширява вноса и да подкрепя предприятията за по-добро участие в международното сътрудничество. Включително ще продължи да развива механизма за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, както и различни международни изложбени платформи, за да създаде повече възможности за предприятия от различни страни, включително България, да навлязат в китайския пазар.

- Четвъртият аспект е свързан с непрекъснато подобряване поминъка на хората и насърчаване на социалното развитие. Китай ще продължи да дава приоритет на заетостта, да укрепва изграждането на системи за обществени услуги като образование, здравеопазване и грижи за възрастното поколение, както и непрекъснато да подобрява жизнения стандарт на хората и да гарантира, че постиженията в развитието са от полза за хората в по-голяма и справедлива степен.

- Друг важен аспект е насърчаване на зелената трансформация и устойчивото развитие. Китай ще постигне стабилен напредък в целите си за постигане на въглероден пик и въглеродна неутралност, ще ускори адаптирането на енергийната структура, ще развива енергично зелени и нисковъглеродни индустрии, и ще насърчава всеобхватна зелена трансформация на икономическото и социалното развитие.

Като обобщение можем да кажем, че Двете Сесии през настоящата година изпратиха ясен сигнал, че Китай е твърдо ангажиран с насърчаването на висококачествено развитие, непрекъснатото разширяване на отварянето към външния свят и задълбочаването на международното сътрудничество. С поглед към 15-ия петгодишен план, Китай е пълен с увереност в бъдещото си развитие и е готов да работи със страните по света, включително България, за задълбочаване на икономическото и търговското сътрудничество на основата на взаимна полза и печеливши резултати, както и за споделяне на новите възможности, които предлага развитието на Китай.

В. Четирите инициативи на китайския председател Си Дзинпин – за глобално развитие, глобална сигурност, глобална цивилизация и глобално управление, предоставят ясни стратегически насоки за изграждане на общност със споделено бъдеще за човечеството. Инициативата за глобално управление предложена миналия септември бързо спечели подкрепата на повече от 150 държави и международни организации. Бихте ли разяснили по-подробно значението на тази инициатива?

О. В днешния свят тенденцията за мир, развитие, сътрудничество и взаимна полза не се е променила, но международната ситуация е по-хаотична и преплетена. Сянката на манталитета на Студената война, хегемонизма и протекционизма продължава, а законът на джунглата и едностранчивостта преобладават. ООН и мултилатерализмът са засегнати, а дефицитът на глобално управление продължава да се разширява. След Инициативата за глобално развитие, Инициативата за глобална сигурност и Инициативата за глобална цивилизация, през септември м.г. председателят Си Дзинпин тържествено предложи Инициативата за глобално управление, застъпвайки се за пет основни концепции: суверенно равенство, международно върховенство на закона, мултилатерализм, ориентираност към хората и насоченост към действие. Тази инициатива допринася с китайската си мъдрост и предлага китайски решения за насърчаване изграждането на по-справедлива и разумна система за глобално управление, вдъхвайки нов тласък в изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството.

Както споменахте, тази инициатива получи бърз отклик и подкрепа от над 150 държави и международни организации. През декември м.г. и март на настоящата година, в централите на ООН в Ню Йорк и Женева беше последователно създадена „Групата на приятелите на глобалното управление", инициирана от Китай, което предизвика топъл отзвук. Инициативата за глобално управление е в съответствие с нуждите на света и отговаря на волята на хората. Инициативата директно посочва трите основни недостатъка на настоящия международен механизъм: силното недостатъчно представителство на глобалния Юг, ерозията на авторитета и спешната необходимост от подобряване на ефективността. Най-ясният сигнал, изпратен от инициативата е че доминиращата позиция на ООН трябва да бъде запазена и непоклатима, основната роля на ООН трябва да бъде укрепена, а не отслабена.Най-категоричното изискване, поставено от инициативата, е ООН да бъде в крак с времето, да подобри системата си на управление чрез реформи, да се адаптира към развитието на международната ситуация през 21-и век и промените в световния баланс на силите, особено като засили гласа и представителството на страните от глобалния Юг и да отразява в по-голяма степен легитимните искания на развиващите се страни. Реформирането и подобряването на глобалното управление не е свързано с преобръщане на съществуващия международен ред или ново начало, а с подобряване изпълнението и ефективността на настоящите международни системи и механизми, като ги превърне в по-съобразени с променящите се ситуации, реагира по-навременно и ефективно на различни глобални предизвикателства и обслужва по-добре интересите на всички страни, особено развиващите се страни.

Китай призовава повече държави да участват и да подкрепят инициативата за глобално управление. Готови сме да работим заедно с всички прогресивни сили в света, включително Европа и България, за да поддържаме мултилатерализма, международната справедливост и морал, да се стремим към мир, стабилност и развитие и да работим ръка за ръка за създаването на по-добър свят.

В. Инициативата „Един пояс, един път" не е алтернатива на европейската интеграция, а възможност за нейното допълване чрез реализирането на конкретни проекти в различни страни. Моля да споделите мнението си за бъдещото развитие на този важен китайски мега-проект?

О. Откакто председателят Си Дзинпин предложи инициативата „Един пояс, един път" през 2013 г., съвместното ѝ изграждане се превърна в най-голямата и широко отразена международна платформа за сътрудничество. Съседните на България държави също имат множество успешни проекти в рамките на инициативата. Железопътната линия Унгария-Сърбия е първият високоскоростен жп проект на Балканите, при който се постига максимална скорост от 200 километра в час. След пълното отваряне на линията времето за пътуване с влак между столиците на Унгария и Сърбия ще бъде намалено от 8 до приблизително 3,5 часа, което значително ще подобри нивото на свързаност между страните от Централна и Източна Европа.

Пристанището Пирея в Гърция също е важен проект за свързаност. Откакто китайската КОСКО Шипинг Груп пое пристанищния бизнес през 2009 г., тя е създалаи пряко 4300 работни места за местния район и косвено е допринесла за още 12 000 работни места. Мостът Пелешац в Хърватия е първият голям инженерен проект, реализиран в рамките на Европейския съюз, финансиран от ЕС, проектиран по стандартите на ЕС и с поръчка, спечелена от китайската страна. Официално открит на 26 юли 2022 г., въженият мост свързва северната и южната част на територията на Хърватия, което значително съкращава времето на пътуване за хърватските граждани.

Имаме също механизъм за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. От стартирането си преди близо 14 години, този механизъм ефективно насърчава прагматичното сътрудничество и културен обмен, носейки осезаеми ползи за народите и на двете страни. Той се превърна във важна платформа за задълбочаване на приятелското и взаимоизгодно сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, като от друга страна се явява и полезно допълнение за отношенията между Китай и Европа.

Китай винаги е подкрепял европейската интеграция, винаги е развивал и гледал на отношенията между Китай и ЕС от стратегическа и дългосрочна перспектива. Винаги е вярвал, че Европа е естествен полюс в многополюсен модел, важна сила за поддържане на международния ред и стабилност и ключов партньор за постигане на китайския път към модернизация. От миналата година насам отношенията на Китай с европейските страни постепенно се затоплят. Общият обем на търговията надхвърля 1 трилион щатски долара, повече от 2 милиона европейски туристи пътуват в Китай без виза, а европейските лидери идват на посещения един след друг. Обменът става все по-активен и бяха постигнати редица нови споразумения за сътрудничество.

Фактът на сътрудничеството между Китай и Европа показва, че взаимозависимостта не е риск, а липсата на сътрудничество е най-големият риск, и липсата на развитие е най-голямата несигурност. Отвореното сътрудничество няма да отслаби икономическата сигурност, изграждането на стени и бариери може само да доведе до изолация. От инициативата „Един пояс, един път" до сътрудничеството си с Централна и Източна Европа, Китай е готов да продължи да работи с европейските си приятели за непрестанното насърчаване на двустранното сътрудничество, за да постигнем по-взаимноизгодни и печеливши резултати. Както и за непрекъснато засилване на разбирателството, изграждането на взаимно доверие, взаимен успех и озаряването на света.

В. След петтгодишна пауза, през септември миналата година в София се проведе 18-та сесия на Българо-китайската Смесена комисия за икономическо сътрудничество. Какви сигнали изпраща тази среща за бъдещото развитие на отношенията Китай-България? В този контекст, кои биха могли да бъдат приоритетните области за сътрудничество между двете страни през тази година?

О. През септември 2025 г. в София успешно се проведе 18-та сесия на Българо-китайската Смесена комисия за икономическо сътрудничество. Тази среща, проведена отново след петгодишно прекъсване, изпраща допълнителен положителен сигнал и има съществено значение за надграждане върху миналото и поставяне на началото на бъдещето.

Първо, събитието допълнително засили доверието в сътрудничеството. През последните пет години глобалният икономически и търговски пейзаж ускори своето преструктуриране, а международната пазарна структура претърпя дълбоки промени. Тази среща обобщи положителните постижения в сътрудничеството, които двете страни постигнаха, и проведе откровен разговор по икономически и търговски въпроси от общ интерес. И двете страни ясно изразиха силната си готовност за задълбочаване на сътрудничеството в новата ситуация, като заложиха основния тон на „взаимна полза" и внесоха тласък на предприятията от двете страни.

Второ, изяснена е следващата ключова насока на сътрудничество. България е важен участник в сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа, както и важен възел в съвместното изграждане на „Един пояс, един път". В рамките на горепосочената рамка двете страни са осъществили много форми на ползотворно сътрудничество. На тази среща, освен Министерството на икономиката и индустрията, участваха и 11 ведомства, включително Министерството на земеделието и храните, Българска агенция за инвестиции, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма и Министерството на енергетиката, които изразиха очакванията си за сътрудничество, осигурявайки безпроблемен канал за изпълнението на конкретни проекти в различни области.

За пореден път се разшири новата перспектива за прагматично сътрудничество. Тази конференция беше съпътствана и от мащабни икономически и търговски събития, като например редица бизнес форуми. Повече от 100 предприятия от производството, енергетиката, инфраструктурата, финансите, биотехнологиите и други области на двете страни проведоха задълбочен обмен и партньорства. Чрез това събитие предприятията от двете страни по-добре разбраха взаимно новите пазарни изисквания и политики и разшириха новите възможности за двупосочно сътрудничество.

Смятам, че можем да се съсредоточим върху следните четири приоритетни области по отношение на сътрудничеството между Китай и България през тази година:

Да се разшири вносът на продукти за самозащита и да се обогати китайския пазар. Висококачествените продукти от българска роза, българското вино и минерална вода са известни по целия свят и са много добре приети от китайските потребители. Миналата година Главната митническа администрация на Китай подписа споразумение с българското правителство за износ на български шафран, продукти от дивите водни организми и други стоки за Китай. Ще продължим да насърчаваме навлизането на повече висококачествени български специализирани селскостопански продукти на китайския пазар, като използваме различни изложения, трансгранична електронна търговия и други канали, насърчавайки търговския баланс между двете страни.

Важен момент е развитието на допълнителни предимства на „зелените" акценти. България активно насърчава прехода към зелена енергия. Китай има водещ опит в производството на електрически превозни средства, съхранение на енергия и ново енергийно оборудване. Подкрепям идеята силните китайски предприятия да се включат в търговско и инвестиционно сътрудничество в нови енергийни области като фотоволтаици и вятърна енергия, заедно с български партньори, да проучат възможностите за сътрудничество по веригата отгоре до долу, както и използването на на електрическите превозни средства и съхранението на енергия, като по този начин се стремим да създадем „зелен фон" за сътрудничество между Китай и България. Важно е също така да се съсредоточим върху взаимосвързаността и да подобрим функциите на транспортните центрове. България се намира на границата между Европа и Азия и насърчаване развитието на международни транспортни линии през Каспийско море е приоритет за нейното правителство. Като държава-членка на Европейския съюз, България постигна пълноправно влизане в Шенгенското пространство на 1 януари 2025 г. и официално се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г. Разходите за човешки ресурси, данъци и земеползване са сравнително ниски и китайските предприятия могат да се възползват от съществуващото местоположение и политически предимства на България, за да участват активно в изграждането на транспортни, логистични и парково-складови проекти, спомагайки за подобряване на регионалната свързаност.

Много важен акцент в сътрудничеството между двете страни е засилваненето на контактите и партньорството в областта на науката и технологичните иновации, и култивиране на инерцията за растеж. България разполага с първия в Източна Европа изследователски институт за изкуствен интелект от световна класа, висококвалифициран екип от ИТ специалисти, а Китай разполага с широки сценарии за приложение и възможности за индустриализация. Насърчаваме двете страни да се включат активно в съвместни изследвания и сътрудничество в областта на изкуствения интелект и цифровите технологии, като култивират нови точки за растеж за двустранно икономическо и търговско сътрудничество.

Готови сме да работим с нашите колеги от България за да приложим консенсуса, постигнат на 18-та сесия на Смесената комисия, да насърчим непрекъснатото постигане на нови практически резултати в стратегическото партньорство между Китай и България и да облагодетелстваме по-добре народите на двете страни.