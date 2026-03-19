Конфликтът в Близкия изток отложи визитата на Тръмп в Пекин, страните обсъждат нова дата

„Дипломацията на държавните глави играе незаменима роля за стратегическото насочване на двустранните отношения, а Китай и САЩ ще продължат да поддържат комуникация относно посещението на президента Тръмп в страната", заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен.

Изявлението дойде след съобщение на NBC News, според което Доналд Тръмп е посочил пред журналисти, че визитата му се отлага с около пет или шест седмици. Според информация на агенция „Асошиейтед прес" американският президент е поискал отлагането заради ангажименти, свързани с конфликта в Близкия изток, докато в интервю за „Файненшъл таймс" от неделя той самият загатна, че промяната в графика може да цели оказване на натиск върху Пекин за съдействие при отварянето на Ормузкия проток.

Междувременно министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт подчерта в понеделник, че промените в плановете се дължат единствено на логистични причини, а не на опит за политически натиск.

В коментар по темата Лин Дзиен отбеляза, че американската страна вече е опровергала неточните медийни публикации, определяйки ги като напълно неверни и подчертавайки, че посещението няма връзка с въпроса за корабоплаването в Ормузкия проток.

Световните медии също обръщат сериозно внимание на ситуацията, като Би Би Си посочва, че войната срещу Иран е засенчила повечето външнополитически приоритети на Тръмп. Според анализи на „Ню Йорк таймс" евентуално проточване на военните действия „може да означава по-голямо влияние за Китай", докато „Блумбърг" определя отлагането като „развитие, което вероятно е добре дошло за Пекин, макар и да внася нова несигурност в отношенията между двете най-големи икономики в света".