Завръщането на поколението Z към физическите магазини

За мнозина част от поколението, родено след 2000 г. и израснало с дигиталните технологии, напоследък започва да измества потреблението си от онлайн платформите към физическите магазини. Разходките из търговските центрове отново се превръщат в социално и културно преживяване, а т.нар. „аниме квартали" и тематични пространства се утвърждават като нови градски ориентири.

Моловете постепенно се трансформират в комплексни зони за социализация, култура и пазаруване. Проучване на Китайската асоциация на универсалните магазини показва, че през 2024 г. 66% от анкетираните компании са отчели увеличение на проектите за модернизация и преустройство спрямо предходната година. Въпросът, който стои пред сектора, е какъв тип „радикална трансформация" действително печели доверието на потребителите.

Въпреки ледения зимен вятър в Пекин, в търговския център „Wangfujing Joy City" атмосферата е оживена. Над 10 000 квадратни метра, посветени на аниме и поп култура, привличат огромни тълпи. Пред много магазини се извиват опашки, а млади хора с ентусиазъм купуват „слепи кутии" и разменят колекционерски фигурки и сувенири.

От откриването си в края на 2023 г. центърът бързо се превърна в модна дестинация за поколението Z. „Тук аниме магазините са концентрирани на едно място. С приятелите ми почти всяка седмица идваме за нови неща", разказва 20-годишната Ци Юехан.

Според помощник-генералния директор Джан Мъндзиу търговският център целенасочено въвежда млади китайски брандове, аниме култура и независими дизайнерски марки, за да разчупи образа на „остарелия мол" и да създаде модерно, динамично пространство. От началото на годината както продажбите, така и посещаемостта отбелязват значителен ръст.

Подобна тенденция се наблюдава и в други градове. Все повече традиционни универсални магазини залагат на популярни културни франчайзи и аниме индустрията, за да привлекат младата публика. В Шанхай например търговският комплекс Bailian ZX Creative Park, ориентиран към аниме културата, предлага тематични ресторанти и специализирани магазини. През 2024 г. там са проведени близо 700 събития, годишните продажби са нараснали със 70%, потокът от посетители – с 40%, а членовете на програмата за лоялност вече надхвърлят 260 000 души.

Държавата си дава сметка за потенциала на тази тенденция и през март миналата година бе взето решение за продължаване на градското обновяване, акцентирайки върху необходимостта от модернизация на пешеходните търговски зони и старите търговски квартали, подобряване на инфраструктурата и обществените пространства и създаване на нови потребителски сценарии чрез свързване на търговията с културния и туристическия сектор.

Според Дзоу Юнхан, заместник-ръководител на отдела за макроикономически изследвания към Държавния информационен център, потребителското търсене става все по-разнообразно, индивидуализирано и ориентирано към качество. Иновациите в търговските формати не само помагат на моловете да преодолеят икономическите трудности, но и чрез обновяване на предлагането да отговорят по-добре на нарастващите очаквания за по-висок стандарт на живот.