Кораб е поразен край най-големия индустриален център за втечнен газ в Катар

Британската организация за морски търговски операции обяви, че е получила сигнал за поразен плавателен съд в близост до Рас Лафан – основния индустриален център за втечнен природен газ в Катар, пишат ДПА и БТА.

Организацията за информация относно морския трафик, която е под ръководството на британския кралски флот, заяви, че е получила информация, че плавателният съд е бил "ударен от снаряд с неизвестен произход" на приблизително 7,5 километра източно от Рас Лафан.

"Съобщено е, че всички членове на екипажа на кораба са добре и в безопасност", добави организацията.

По-рано днес катарските власти съобщиха, че същата индустриална зона е била обект на атаки с "балистични ракети" от Иран, което е причинило щети и е предизвикало пожар. По-късно вътрешното министерство заяви, че всички пожари в района на Рас Лафан са овладени. Индустриалната зона беше атакувана с ракети и вчера вечерта.

Катар има третите по големина запази от природен газ в света и е един от водещите износители на втечнен природен газ.

Тези изявления идват на фона на резки покачвания на цените на петрола и природния газ, след като Техеран ограничи корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически маршрут за световната търговия.

Иран атакува държави от Персийския залив в отговор на израелско-американските удари, които отнеха живота на върховния ирански лидер и причиниха сериозни щети в цялата страна.

Техеран смята отношението на Катар към САЩ за "твърде приятелско", отбелязва агенцията.

Вчера Катар обяви две аташета от иранското посолство в страната - военното аташе и аташето по сигурността заедно с техния екип за персона нон грата и ги изгони от страната.