Гърци се прибраха у дома с домашните си любимци с полет от Абу Даби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият полет за репатриране на гръцки граждани заедно с техните домашни любимци от Обединените арабски емирства кацна вчера, съобщава гръцкото издание „Та неа".

С полета от Абу Даби в Гърция пристигнаха 101 гръцки граждани и 45 домашни любимци.

Репатрирането на хора и животни е част от организирана операция, като за първи път е реализирано транспортиране на граждани заедно с техните домашни любимци в условията на особено динамична и опасна обстановка в региона.

Полетът е реализиран с усилията на Министерството на външните работи на Гърция и гръцкия национален авиопревозвач „Иджиън" (Aegean).

Полетът първоначално трябваше да излети от Дубай, но беше отложен след атака с дрон в района на летището.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ уточнява, че 42 от 45 домашни любимци, пристигнали с полета, са пътували в пътническата кабина на самолета въпреки обичайните ограничения на този брой до пет.

Стопаните на животните не са успели да отпътуват от зоната на конфликта с други авиокомпании, защото те не приемат домашни животни на борда, и са предпочели да изчакат възможността да се върнат в Гърция заедно с любимците си.