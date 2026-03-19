Ключови рафинерии в Кувейт горят след атака с дронове

Две рафинерийни съоръжения, управлявани от държавната петролна компания на Кувейт, са станали обект на атака с дронове, предаде ДПА, като се позова на държавната новинарска агенция на страната.

Преработнащо звено в рафинерията "Мина Абдула" е било ударено от дрон, което е причинило пожар, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. Друго звено в рафинерията "Мина ал-Ахмади" също е било обет на подобно нападение, което е предизвикало ограничен пожар. И двата обекта са сред най-важните рафинерии в Кувейт и в Персийския залив. Властите заявиха, че всички предпазни мерки са били взети незабавно и в двата случая. Няма съобщения за жертви.

Иран атакува страни от Персийския залив в знак на отмъщение за израелско-американските нападения, които отнеха живота на върховния ирански лидер и причиниха сериозни щети, включително на енергийни съоръжения.